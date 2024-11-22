1 milyonluk boşanma davası! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çekişmeli olarak boşanıyor!

Adanalı, Bahtiyar Ölmez, Papatyam, Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Umut Oğuz , 6 yıl önce Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. 2019 senesinde Dora adını verdikleri çocuklarına kavuşan ünlü çiftten kötü haber geldi.

Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanma kararı aldı. Ancak 6 yıllık evliliklerini bitirmek isteyen ikili, çekişmeli olarak boşanıyor.

Umut Oğuz'a boşanma davası açan ve çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, oyuncudan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.