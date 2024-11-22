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1 milyonluk boşanma davası! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çekişmeli olarak boşanıyor!

Adanalı dizisiyle hafızalara kazınan Umut Oğuz, 6 yıl önce Sevilay Tilda Oğuz'la evlenmiş ve ikilinin Dora adında bir evladı olmuştu. Oğuz'a, 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanma davası açtı. Çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, oyuncudan 1 milyon TL'lik tazminat isterken bakın aylık ne kadar nafaka talep etti.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:54
1 milyonluk boşanma davası! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çekişmeli olarak boşanıyor!

Adanalı, Bahtiyar Ölmez, Papatyam, Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Umut Oğuz, 6 yıl önce Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. 2019 senesinde Dora adını verdikleri çocuklarına kavuşan ünlü çiftten kötü haber geldi.

1 milyonluk boşanma davası! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çekişmeli olarak boşanıyor!

Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanma kararı aldı. Ancak 6 yıllık evliliklerini bitirmek isteyen ikili, çekişmeli olarak boşanıyor.

1 milyonluk boşanma davası! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çekişmeli olarak boşanıyor!

Umut Oğuz'a boşanma davası açan ve çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, oyuncudan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.

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