İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır? İstanbulkart başvurusu için gerekli belgeler neler?

İstanbul'un yoğun toplu taşıma trafiğinde birçok vatandaş için vazgeçilmez bir araç haline gelen İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir iştiraki olan BELBİM tarafından geliştirilen bir akıllı şehir kartıdır. Bu kart, İstanbul'da toplu taşıma araçları başta olmak üzere, çeşitli alanlarda kullanım imkanı sunuyor. İstanbulkart, hem pratikliği hem de sağladığı ekonomik avantajlar dolayısıyla milyonlarca İstanbullu için olmazsa olmaz bir araç olarak öne çıkıyor.