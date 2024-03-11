İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır? İstanbulkart başvurusu için gerekli belgeler neler?

İstanbul'un yoğun toplu taşıma trafiğinde birçok vatandaş için vazgeçilmez bir araç haline gelen İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir iştiraki olan BELBİM tarafından geliştirilen bir akıllı şehir kartıdır. Bu kart, İstanbul'da toplu taşıma araçları başta olmak üzere, çeşitli alanlarda kullanım imkanı sunuyor. İstanbulkart, hem pratikliği hem de sağladığı ekonomik avantajlar dolayısıyla milyonlarca İstanbullu için olmazsa olmaz bir araç olarak öne çıkıyor.
İstanbulkart, sadece toplu taşıma araçlarında değil; aynı zamanda tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında ve sosyal tesislerde de kullanılabiliyor. Yemek ve market alışverişlerinde de tercih edilen bu kart, kullanıcılarına geniş bir kullanım yelpazesi sunarak günlük hayatı kolaylaştırıyor.
İstanbulkart edinmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinde BELBİM temsilcisi olan büfelerden, bakkallardan ve marketlerden ya da otomatik dolum/satış makineleri olan Biletmatiklerden anonim kart temin edebilirler. Ayrıca, şahsa özel İstanbulkart başvuruları için İstanbul genelindeki 39 çözüm noktasına, İstanbulkart başvuru merkezlerine ya da bireysel.istanbulkart.istanbul internet sitesine başvurabilirsiniz.
İndirimli ya da mavi kart olarak bilinen şahsa özel İstanbulkart için başvurular, online olarak yapılabiliyor. Öğrenciler, öğrenci indirimli kart başvurularını da online platform üzerinden gerçekleştirebilir ve kartlarını ya adreslerine kargolatabilir ya da başvuru merkezlerinden teslim alabilirler. İstanbulkart mobil uygulaması aracılığıyla da dijital öğrenci kartınızı oluşturabilir ve indirimli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.