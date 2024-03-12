İstanbulkart başvurusu için gerekli belgeler neler? İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan BELBİM tarafından geliştirilen İstanbulkart ile sadece toplu taşıma araçlarında değil, birçok farklı alanda da kullanılabilir. İstanbulkart ile tek bir kartla metro, tramvay, otobüs, vapur ve teleferik gibi birçok farklı toplu taşıma aracına binebilirsiniz. İstanbulkart ile nakit ödemeye göre daha ucuz seyahat edebilirsiniz. Kartınızdaki bakiyeye göre otomatik olarak tanımlanan abonman seçenekleri ile de tasarruf sağlayabilirsiniz. Peki İstanbulkart başvurusu için gerekli belgeler neler? İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır?