İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan BELBİM tarafından geliştirilen İstanbulkart ile sadece toplu taşıma araçlarında değil, birçok farklı alanda da kullanılabilir. İstanbulkart ile tek bir kartla metro, tramvay, otobüs, vapur ve teleferik gibi birçok farklı toplu taşıma aracına binebilirsiniz. İstanbulkart ile nakit ödemeye göre daha ucuz seyahat edebilirsiniz. Kartınızdaki bakiyeye göre otomatik olarak tanımlanan abonman seçenekleri ile de tasarruf sağlayabilirsiniz. Peki İstanbulkart başvurusu için gerekli belgeler neler? İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır?
İstanbulkart, sadece toplu taşıma araçlarında değil; aynı zamanda tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında ve sosyal tesislerde de kullanılabiliyor. Yemek ve market alışverişlerinde de tercih edilen bu kart, kullanıcılarına geniş bir kullanım yelpazesi sunarak günlük hayatı kolaylaştırıyor.
İstanbulkart edinmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinde BELBİM temsilcisi olan büfelerden, bakkallardan ve marketlerden ya da otomatik dolum/satış makineleri olan Biletmatiklerden anonim kart temin edebilirler. Ayrıca, şahsa özel İstanbulkart başvuruları için İstanbul genelindeki 39 çözüm noktasına, İstanbulkart başvuru merkezlerine ya da bireysel.istanbulkart.istanbul internet sitesine başvurabilirsiniz.
İndirimli ya da mavi kart olarak bilinen şahsa özel İstanbulkart için başvurular, online olarak yapılabiliyor. Öğrenciler, öğrenci indirimli kart başvurularını da online platform üzerinden gerçekleştirebilir ve kartlarını ya adreslerine kargolatabilir ya da başvuru merkezlerinden teslim alabilirler. İstanbulkart mobil uygulaması aracılığıyla da dijital öğrenci kartınızı oluşturabilir ve indirimli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.