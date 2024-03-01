31 Mart yerel seçim anket sonuçlarına göre kim önde? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? İSTANBUL SEÇİM ANKET SONUÇLARI!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, Türkiye'nin dört bir yanında seçmenlerin heyecanı giderek artıyor. Bu önemli günde, Türkiye genelinde yer alan 81 ilde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları gibi yerel yönetimlerde görev alacak kişiler demokratik bir süreçle seçilecek. Seçimler, yerel yönetimlerin geleceğini şekillendirecek ve vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen kararlar alacak isimleri belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarına göre kim önde? İşte detaylar...
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yeni belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin ve muhtarların belirleneceği bu kritik seçimde son anket sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, her yerel seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok merak edilen şehirlerin başında geliyor.
MURAT KURUM-EKREM İMAMOĞLU OY ORANLARI NASIL?
Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı araştırma şirketi Optimar'ın son anketine göre, İstanbul seçimlerinde adayların oy oranlarını ortaya çıkardı.
Ankete göre, AK Parti'nin adayı Murat Kurum, yüzde 41.7'lik bir oy oranıyla öne geçmiş durumda.