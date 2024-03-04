Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 4 MART 2024

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?