Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? 9 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI

Yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma talepleriyle mücadele eden taşeron işçiler için umut yeniden yeşerdi. Özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçi, kadroya geçiş için büyük bir beklenti içinde. Geçmişte yapılan düzenlemelerle 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuştu. Bu durum, taşeron işçilerin hak arama mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor. Şimdi ise, gözler bu kez de kadro bekleyen 90 bin işçinin kaderinin belirlenmesine çevrildi. Taşeron işçiler, yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma talepleriyle mücadele veriyor. Kadroya geçiş, bu taleplerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Taşeron işçiler, kadroya geçişin hem çalışma koşullarını iyileştireceğini hem de ailelerine daha güvenli bir gelecek sunacağını savunuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.