Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? 9 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI

Yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma talepleriyle mücadele eden taşeron işçiler için umut yeniden yeşerdi. Özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçi, kadroya geçiş için büyük bir beklenti içinde. Geçmişte yapılan düzenlemelerle 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuştu. Bu durum, taşeron işçilerin hak arama mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor. Şimdi ise, gözler bu kez de kadro bekleyen 90 bin işçinin kaderinin belirlenmesine çevrildi. Taşeron işçiler, yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma talepleriyle mücadele veriyor. Kadroya geçiş, bu taleplerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Taşeron işçiler, kadroya geçişin hem çalışma koşullarını iyileştireceğini hem de ailelerine daha güvenli bir gelecek sunacağını savunuyor.