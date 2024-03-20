Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? 20 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI

Uzun yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenli çalışma ortamı için mücadele eden taşeron işçileri için umut ışığı yeniden parlamaya başladı. Belediyeler, karayolları, enerji sektörü ve çeşitli kamu kurumları gibi geniş bir alanda hizmet veren yaklaşık 90 bin taşeron işçisi, kadroya alınma umuduyla bekleyişe geçti. Geçmişte gerçekleştirilen düzenlemeler, yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro yolunu açarak, onların hak arayışında önemli bir kilometre taşı oluşturmuştu. Şimdi ise, kadro hayaline kavuşmayı bekleyen 90 bin işçinin durumu, toplumsal ve politik gündemin merkezine oturmuş durumda. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.