TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 5 MART 2024 - Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadro umudunu yeniden yeşertiyor. Özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçi, kadroya geçiş için büyük bir beklenti içinde. Geçmişte yapılan düzenlemelerle 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuştu. Şimdi ise, gözler bu kez de kadro bekleyen 90 bin işçinin kaderinin belirlenmesine çevrildi. Taşeron işçilik, Türkiye iş gücü piyasasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle kamuda, belediyelerde, karayollarında ve enerji sektöründe çalışan taşeron işçiler, yıllardır kadro talepleriyle gündemde. Daha önce gerçekleştirilen düzenlemelerle birçok taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuş olmasına rağmen, hala kadroya geçirilmeyi bekleyen büyük bir işçi grubu bulunuyor. Çalışanlar, "Taşerona kadro verilecek mi?", "Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.