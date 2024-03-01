TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 1 MART 2024 - Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Yerel seçim öncesi yeni haber

1 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde, özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu bir dönemdeyiz. Geçmiş yıllarda 1 milyona yakın taşeron işçiye sunulan kadro imkanının ardından, şu anki durum ve gelecekteki olası düzenlemeler, bu işçilerin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Taşeron işçilere kadro verilmesi, onların iş güvencesini sağlamak, maaş ve sosyal haklarını iyileştirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışanlar, "Taşerona kadro verilecek mi?", "Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.