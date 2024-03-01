TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 1 MART 2024 - Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Yerel seçim öncesi yeni haber

1 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde, özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu bir dönemdeyiz. Geçmiş yıllarda 1 milyona yakın taşeron işçiye sunulan kadro imkanının ardından, şu anki durum ve gelecekteki olası düzenlemeler, bu işçilerin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Taşeron işçilere kadro verilmesi, onların iş güvencesini sağlamak, maaş ve sosyal haklarını iyileştirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışanlar, "Taşerona kadro verilecek mi?", "Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.