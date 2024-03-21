Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro geldi mi? 21 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI

Taşeron işçileri, uzun yıllardır eşit işe eşit ücret ve daha güvenli çalışma koşulları elde etme mücadelesinin içinde yer alıyor. Belediyelerden karayollarına, enerji sektöründen çeşitli kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ve yaklaşık 90 bin kişiyi kapsayan taşeron işçi grubu, kadroya alınma umuduyla bekleyişini sürdürüyor. Geçmişte yapılan düzenlemelerle bir milyon taşeron işçisinin kadroya geçiş yapması, bu mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştu. Şu anda, kadro hayaline ulaşmayı bekleyen 90 bin işçinin talepleri, toplumsal ve politik arenada yeniden önemli bir konu haline gelmiştir. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.