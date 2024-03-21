Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro geldi mi? 21 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI

Taşeron işçileri, uzun yıllardır eşit işe eşit ücret ve daha güvenli çalışma koşulları elde etme mücadelesinin içinde yer alıyor. Belediyelerden karayollarına, enerji sektöründen çeşitli kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ve yaklaşık 90 bin kişiyi kapsayan taşeron işçi grubu, kadroya alınma umuduyla bekleyişini sürdürüyor. Geçmişte yapılan düzenlemelerle bir milyon taşeron işçisinin kadroya geçiş yapması, bu mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştu. Şu anda, kadro hayaline ulaşmayı bekleyen 90 bin işçinin talepleri, toplumsal ve politik arenada yeniden önemli bir konu haline gelmiştir. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?