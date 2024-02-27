Son dakika: Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı? Kademeli emeklilik çıktı mı?

Son dakika: Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Kademeli emeklilik sistemi, özellikle 2000 ve 2008 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşların merakla beklediği bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre, bu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirtilen dönemde sigorta girişi olan ve istenen koşulları sağlayan vatandaşlar emekli olma hakkı kazanacaklar. Peki kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?
Türkiye'de emeklilik sisteminde yaşanan son gelişmeler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından "Kademeli emeklilik" konusunu da gündeme getirdi. Kademeli emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında iş hayatına atılan bireylerin, belirlenen yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi emeklilik hakkından yararlanmalarının önünü açıyor. Peki Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?
9 Eylül 1999 sonrası sigorta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6250 prim günü şartı getirilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenleme, uzun süredir emeklilik hayali kuran ve belirli bir prim gün sayısına ulaşmış vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kademeli emeklilik sistemi, vatandaşların daha erken yaşlarda emekli olabilmesine olanak tanıyarak, çalışma hayatındaki yoğunluğu azaltmayı ve emeklilik dönemlerini daha uzun ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini hedefliyor. Özellikle zorlu meslek gruplarında çalışan ve erken yaşta yıpranma yaşayan bireyler için bu sistem, adil bir emeklilik imkanı olarak görülüyor
Bu yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminde önemli bir reform olarak değerlendiriliyor. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, hem bireylerin hem de sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işleyişine katkı sağlamayı amaçlıyor.