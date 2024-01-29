SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Fotohaberleri

Reddedilen baba mirası kime geçer? Kimsenin bundan haberi yok!

Miras payları, genellikle yasal düzenlemelere tabi olarak belirlenir ve bu paylar genellikle kişinin yasal mirasçıları olan çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılır. Ancak, mirasın reddedilmesi gibi istisnai durumlar zaman zaman karışıklığa neden olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:54 Güncelleme 29 Ocak 2024, 16:54
Reddedilen baba mirası kime geçer? Kimsenin bundan haberi yok! 1

Miras payları, genellikle yasal düzenlemelere tabi olarak belirlenir ve bu paylar genellikle kişinin yasal mirasçıları olan çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılır. Ancak, mirasın reddedilmesi gibi istisnai durumlar zaman zaman karışıklığa neden olabilir.

Reddedilen baba mirası kime geçer? Kimsenin bundan haberi yok! 2

Mirasın Reddedilmesi ve Sonuçları

Mirasın reddedilmesi, nadir görülen bir durumdur. Türk miras hukuku, soy bağına dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Bir baba veya anne vefat ettiğinde, mirası çocukları arasında paylaştırılır. Eğer anne veya baba hayatta değilse, mirasın dörtte biri onların hakkıdır. Ancak her ikisi de vefat etmişse, mirasın nasıl paylaşılacağı konusu karmaşıklaşabilir.

Reddedilen baba mirası kime geçer? Kimsenin bundan haberi yok! 3

Soy Bağına Dayalı Miras Hesaplama

Miras, soy bağına dayalı olarak hesaplanır. Bu nedenle dedenin mirasçısı torun olabilir. Dede ile torun arasındaki baba mirası reddedilse bile torunun miras hakkı devam eder.

SON DAKİKA