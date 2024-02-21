Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024

1

Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, hem yatırımcılar hem de piyasa takipçileri için önemli bir gösterge niteliğinde. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, altın yatırımlarının cazibesi daha da artabilir. Yatırım kararlarınızı verirken bu tür analiz ve tahminlerin yanı sıra, kendi araştırmalarınızı ve piyasa koşullarını da dikkate almanız önem taşıyor.