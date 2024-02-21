Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024

Altın fiyatları piyasalarda yükseliş eğilimini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri merkezli finans devi Citi'den çarpıcı bir tahmin geldi. Banka, önümüzdeki 12 ile 18 ay arasında altın fiyatlarının ciddi bir artış yaşayacağını öngörüyor.
Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, hem yatırımcılar hem de piyasa takipçileri için önemli bir gösterge niteliğinde. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, altın yatırımlarının cazibesi daha da artabilir. Yatırım kararlarınızı verirken bu tür analiz ve tahminlerin yanı sıra, kendi araştırmalarınızı ve piyasa koşullarını da dikkate almanız önem taşıyor.
Citi'nin son dakika açıklamasına göre, altın fiyatlarının gelecek 12 ve 18 ay içinde yüzde 50 civarında bir artışla 3 bin dolar seviyelerine ulaşacağı belirtildi. Bu tahmin, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.
Citi analistlerine göre bu yükselişin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor: