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Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024

Altın fiyatları piyasalarda yükseliş eğilimini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri merkezli finans devi Citi'den çarpıcı bir tahmin geldi. Banka, önümüzdeki 12 ile 18 ay arasında altın fiyatlarının ciddi bir artış yaşayacağını öngörüyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:05
Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 1

Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, hem yatırımcılar hem de piyasa takipçileri için önemli bir gösterge niteliğinde. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, altın yatırımlarının cazibesi daha da artabilir. Yatırım kararlarınızı verirken bu tür analiz ve tahminlerin yanı sıra, kendi araştırmalarınızı ve piyasa koşullarını da dikkate almanız önem taşıyor.

Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 2

Citi'den Altın Tahmini: Ons Başına 3 Bin Dolar!

Citi'nin son dakika açıklamasına göre, altın fiyatlarının gelecek 12 ve 18 ay içinde yüzde 50 civarında bir artışla 3 bin dolar seviyelerine ulaşacağı belirtildi. Bu tahmin, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Ons ve gram altın fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2024 3

Altın Fiyatlarını Etkileyen Ana Faktörler

Citi analistlerine göre bu yükselişin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor:

  • Merkez Bankalarının Altın Alımlarındaki Artış: Altın alımlarının artması, fiyatları yukarı yönlü etkileyen temel faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
  • Stagflasyon ve Küresel Durgunluk Senaryoları: Ekonomik belirsizlikler ve stagflasyon riski, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor.
  • Dolarsızlaşma Stratejisi: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolara olan güvenin azalması ve dolarsızlaşma eğilimleri, altına olan talebi artırıyor.

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