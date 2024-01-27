Kuyumculardan altın fiyatları için 4 gün uyarısı! Kapalıçarşı'da gram altın Şubat ayında bu kadar olacak!

1 Ons altın, 2.015 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Türkiye'deki kuyumcularda gram altın fiyatı 2.051 TL civarında işlem görüyor. Altın fiyatlarına dair yapılan değerlendirmeler genel olarak pozitif olsa da, yatırımcılar bu durumu fiyatlamalarda yeterince göremiyorlar ve gelecek hamleleri konusunda kararsız kalıyorlar. Kapalıçarşı kuyumcu esnafları piyasadaki son gelişmeleri yorumlayarak, altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaştı.

2 Altın İçin Dört Gün Uyarısı Altın piyasasının şu anki durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, ons altın ve dolar kuru açısından piyasanın iki farklı boyutunu ele alıyor. FED'in para politikalarının ons altın üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve önümüzdeki bir hafta boyunca piyasanın bekleme pozisyonunda kalacağını öngörüyor. Gelecek hafta Çarşamba günü FED'in faiz kararı sonrasında ons altın için yeni bir dönemin başlayacağını belirtiyor.