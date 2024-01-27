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Kuyumculardan altın fiyatları için 4 gün uyarısı! Kapalıçarşı'da gram altın Şubat ayında bu kadar olacak!

Altın fiyatlarındaki değişimler, altın yatırımcıları arasında bir panik havası oluşturmaya başladı. Kuyumcular ve finans uzmanları, altın piyasasındaki bu dalgalanmalara ilişkin farklı beklentiler sunuyorlar. Yatırımcılar, altın piyasasının geleceği hakkında dört günlük bir uyarı alıyorlar.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 27 Ocak 2024, 10:50
Kuyumculardan altın fiyatları için 4 gün uyarısı! Kapalıçarşı’da gram altın Şubat ayında bu kadar olacak! 1

Ons altın, 2.015 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Türkiye'deki kuyumcularda gram altın fiyatı 2.051 TL civarında işlem görüyor. Altın fiyatlarına dair yapılan değerlendirmeler genel olarak pozitif olsa da, yatırımcılar bu durumu fiyatlamalarda yeterince göremiyorlar ve gelecek hamleleri konusunda kararsız kalıyorlar. Kapalıçarşı kuyumcu esnafları piyasadaki son gelişmeleri yorumlayarak, altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaştı.

Kuyumculardan altın fiyatları için 4 gün uyarısı! Kapalıçarşı’da gram altın Şubat ayında bu kadar olacak! 2

Altın İçin Dört Gün Uyarısı

Altın piyasasının şu anki durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, ons altın ve dolar kuru açısından piyasanın iki farklı boyutunu ele alıyor. FED'in para politikalarının ons altın üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve önümüzdeki bir hafta boyunca piyasanın bekleme pozisyonunda kalacağını öngörüyor. Gelecek hafta Çarşamba günü FED'in faiz kararı sonrasında ons altın için yeni bir dönemin başlayacağını belirtiyor.

Kuyumculardan altın fiyatları için 4 gün uyarısı! Kapalıçarşı’da gram altın Şubat ayında bu kadar olacak! 3

Altın Fiyat Tahminleri: Önümüzdeki Dönemde Ne Bekleniyor?

Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, dolar kuru ve ons altının etkileşimini değerlendirerek, gram altın fiyatlarının geleceği hakkında tahminlerde bulunuyor. Türkiye'de dolar kurunun sert ataklar yapmayacağını ve bu durumun gram altın fiyatlarını anlık olarak çok etkilemeyeceğini ifade ediyor.

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