Kimsenin bundan haberi bile yok! Reddedilen baba mirası kime geçer?

1 Miras payları, genellikle yasal düzenlemelere tabi olarak belirlenir ve bu paylar genellikle kişinin yasal mirasçıları olan çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılır. Ancak, mirasın reddedilmesi gibi istisnai durumlar zaman zaman karışıklığa neden olabilir.

2 Mirasın Reddedilmesi ve Sonuçları Mirasın reddedilmesi, nadir görülen bir durumdur. Türk miras hukuku, soy bağına dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Bir baba veya anne vefat ettiğinde, mirası çocukları arasında paylaştırılır. Eğer anne veya baba hayatta değilse, mirasın dörtte biri onların hakkıdır. Ancak her ikisi de vefat etmişse, mirasın nasıl paylaşılacağı konusu karmaşıklaşabilir.