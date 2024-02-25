Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı? Kademeli emeklilik çıktı mı?

1 Türkiye'de emeklilik sisteminde yaşanan son gelişmeler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından "Kademeli emeklilik" konusunu da gündeme getirdi. Kademeli emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında iş hayatına atılan bireylerin, belirlenen yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi emeklilik hakkından yararlanmalarının önünü açıyor. Peki Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?

2 2024 Yılında Kademeli Emeklilik Şartları Kademeli emeklilik düzenlemesi, son dönemde kamuoyunun yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirli bir dönem arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşların kademeli emeklilik avantajından faydalanmaları mümkün olacak. EYT'den yararlanamayan bireyler için alternatif bir çözüm sunan bu sistem, emeklilik şartlarını daha esnek bir hale getirmeyi amaçlıyor.