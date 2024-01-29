Gram altın Şubat ayında bu kadar olacak! Kuyumculardan altın fiyatları için 2 gün uyarısı!

Altın fiyatlarına dair yapılan değerlendirmeler genel olarak pozitif olsa da, yatırımcılar bu durumu fiyatlamalarda yeterince göremiyorlar ve gelecek hamleleri konusunda kararsız kalıyorlar. Kapalıçarşı kuyumcu esnafları piyasadaki son gelişmeleri yorumlayarak, altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaştı. Öte yandan JPMorgan tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2024 yılında ons altın fiyatlarındaki değişimler dikkat çekici olacak. Bu analiz, FED'in faiz indirimi politikaları ve ABD'nin düşen reel getirilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisini ele alıyor.