Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklama, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların uzun zamandır beklediği müjdeli bir haber olarak değerlendirildi. Yıllar boyu süren istek ve taleplerin ardından, Bakan Işıkhan'ın duyurduğu Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi kararı, birçok esnaf ve Bağ-Kurlu birey için erken emeklilik yolunu açacak kritik bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Bu önemli değişiklik, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların emeklilikle ilgili umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak, onlara daha genç yaşlarda emeklilik imkanı sunacak. Prim gün sayısında yapılan bu indirim, geniş bir kesimin emeklilik planlarını olumlu yönde etkileyerek, toplumda büyük bir memnuniyet ve pozitif tepki yaratıyor. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!