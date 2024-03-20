Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklama, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların uzun zamandır beklediği müjdeli bir haber olarak değerlendirildi. Yıllar boyu süren istek ve taleplerin ardından, Bakan Işıkhan'ın duyurduğu Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi kararı, birçok esnaf ve Bağ-Kurlu birey için erken emeklilik yolunu açacak kritik bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Bu önemli değişiklik, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların emeklilikle ilgili umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak, onlara daha genç yaşlarda emeklilik imkanı sunacak. Prim gün sayısında yapılan bu indirim, geniş bir kesimin emeklilik planlarını olumlu yönde etkileyerek, toplumda büyük bir memnuniyet ve pozitif tepki yaratıyor. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!
Bakan Işıkhan, Bağkur'lular için prim gün sayısının düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının, 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu önemli adım, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara erken emeklilik yolunu açmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların erken emeklilik hayallerini güçlendiriyor. Prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi konusundaki çalışmalar devam ederken, bu değişikliğin yasalaşması sabırsızlıkla bekleniyor. Bu düzenleme, hem sosyal güvenlik sisteminin daha adil bir yapıya kavuşmasını sağlayacak hem de esnaf ve Bağ-Kurluların emeklilik haklarında önemli bir iyileştirme oluşturacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelen ve kamuoyunun merakla takip ettiği torba yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu yasa ile emeklilerden ev kadınlarına, devlet memurlarından Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi etkileyen değişiklikler öngörülüyor.