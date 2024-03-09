En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Banka promosyonu kaç TL, ne kadar? Emekli Mart 2024 promosyonu

1

2024 Mart ayında, bayram ikramiyesi 2.000 TL'den 3.000 TL'ye yükseltilmiş durumda. Bu artış, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Nisan ayının ilk günlerinde 3.000 TL'lik zamlı bayram ikramiyesinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ayrıca emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan zammın ardından, bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. İlerleyen dönemlerde, emekli promosyonlarında olası bir artış durumunda bankaların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yapılacak. Bu, emeklilerin promosyon kampanyalarını yakından takip etmeleri için önemli bir fırsat. İşte 2024 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi...