En son haber: Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?

Kademeli emeklilik ve EYT ile çalışma hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, emeklilik sistemini daha adil ve erişilebilir kılmayı, vatandaşların beklentilerine yanıt vermeyi ve çalışma hayatındaki dengeyi korumayı amaçlıyor. Çalışanlara, belirli şartları sağlamaları halinde kademeli olarak emekli olma imkanı sunuyor. Bu sayede, çalışanlar çalışma hayatlarını ve emekliliklerini kendi ihtiyaçlarına göre planlayabilecekler. Kademeli emeklilik, özellikle uzun yıllardır çalışan ve emekliliğe yaklaşan kişiler için önemli bir avantaj sağlayacak. Peki kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?