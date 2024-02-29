Emekli banka promosyonu son gün kampanyası 2024: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Banka promosyonu kaç TL, ne kadar?

2024 yılı, emekliler için ek gelir kaynaklarından biri olan emekli maaşı promosyonları açısından oldukça bereketli bir yıl olmaya aday görünüyor. Bankaların emeklilere özel olarak sundukları promosyonlar, rekabetin kızışmasıyla birlikte daha da cazip hale geliyor. Bu promosyonlar, emeklilerin maaş hesaplarını ilgili bankada açmaları ve belirli bir süre bu bankadan maaş almaya devam etmeleri karşılığında veriliyor. Promosyon miktarları, bankaların sunduğu kampanyalara ve emeklilerin maaş aralıklarına göre değişiklik gösteriyor. Şubat ayının son gününde 15.000 TL'ye kadar promosyon miktarları yükselmiş durumda. Peki, hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri, bankaların emekli maaşlarını kendi üzerinden almayı tercih eden emeklilere sunduğu, bir defaya mahsus ödenen nakit avantajlardır. Bu ödemeler, bankaların emekli müşterileri kendilerine çekmek ve uzun süreli ilişkiler kurmak amacıyla sunduğu bir teşviktir. Ödemelerin miktarı, emeklilerin maaşlarına ve bankaların sunduğu kampanyalara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte 2024 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi...
Son dönemde, emekli promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasındaki rekabet daha da arttı. Bazı bankalar, 15 bin TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Örneğin, ING Türkiye ve Türkiye Finans, emekli maaşını bu bankalardan alan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
ING Türkiye, emekli maaşını kendi sistemine taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunarken, aynı zamanda ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı ve %45'e varan günlük faiz oranları ile dikkat çekiyor.