Emekli banka promosyonu son gün kampanyası 2024: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Banka promosyonu kaç TL, ne kadar?

2024 yılı, emekliler için ek gelir kaynaklarından biri olan emekli maaşı promosyonları açısından oldukça bereketli bir yıl olmaya aday görünüyor. Bankaların emeklilere özel olarak sundukları promosyonlar, rekabetin kızışmasıyla birlikte daha da cazip hale geliyor. Bu promosyonlar, emeklilerin maaş hesaplarını ilgili bankada açmaları ve belirli bir süre bu bankadan maaş almaya devam etmeleri karşılığında veriliyor. Promosyon miktarları, bankaların sunduğu kampanyalara ve emeklilerin maaş aralıklarına göre değişiklik gösteriyor. Şubat ayının son gününde 15.000 TL'ye kadar promosyon miktarları yükselmiş durumda. Peki, hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?