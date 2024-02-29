CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ŞUBAT 2024: O tarihte fiyatı patlayacak! Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcıları ve değerli metal meraklıları için önemli bir gün olan 29 Şubat 2024, altın fiyatlarının güncel hareketlerine sahne oluyor. Gram altın bu sabah itibarıyla 2.043 TL seviyesinden işlem görüyor. Piyasaların ve yatırımcıların yakından izlediği ons altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor.
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini paylaştı. Memiş, ons altının 1985 dolara kadar geriledikten sonra 40 dolarlık sert bir düşüş yaşadığını ve tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasında olduğunu söylüyor. Memiş'e göre, ons altının yükseliş trendine girmesi için 2058 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor.
Ekonomik belirsizlik, felaketler, savaş ve salgın hastalıklar tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu durum yatırım araçları üzerinde de baskı oluşturuyor. Özellikle altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürürken yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor.