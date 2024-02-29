CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ŞUBAT 2024: O tarihte fiyatı patlayacak! Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcıları ve değerli metal meraklıları için önemli bir gün olan 29 Şubat 2024, altın fiyatlarının güncel hareketlerine sahne oluyor. Gram altın bu sabah itibarıyla 2.043 TL seviyesinden işlem görüyor. Piyasaların ve yatırımcıların yakından izlediği ons altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor.