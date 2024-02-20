CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2024 || Gram altın bu fiyata yükselecek! Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar?

20 Şubat 2024 tarihinde, altın fiyatları güne yükselişle başlayarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın fiyatı 2019 dolar olurken, gram altın fiyatı ise 2089 liraya yükseldi. Bu dönemde, Darphane'nin çeyrek altın üretimi, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odağına oturdu. Peki, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, 20 Şubat 2024 güncel fiyatlar…
Darphane, 2023 yılında çeyrek altın üretimini bir önceki yıla kıyasla %67,8 artırarak 18 milyon adete yaklaştırdı. Yılın en yüksek üretimi, Mayıs ayında 2 milyon 607 bin 750 adet ile kaydedildi. Bu artış, altın piyasasındaki talebin ve yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, Altın fiyatlarında güncel son durum!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa hareketliliği ve yatırım araçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, borsa ve döviz piyasalarındaki potansiyel hareketlilik üzerine tahminlerini ve önerilerini paylaştı. Özellikle, dolar TL kurunun yavaş yavaş yükselerek 31 TL ve Mart ayında 32 TL seviyelerine ulaşacağı tahmininde bulundu.
Memiş'in Altın Yatırımcılarına Önerisi: Altın yatırımcılarına sakin olmaları ve piyasadaki düşüşleri, ilave yatırım yapmak için bir fırsat olarak değerlendirmeleri önerildi. ONS altının haftayı 2000 dolar seviyesinde tamamlaması beklenirken, gram altının rekor kırarak yükselişine devam ettiği belirtildi.