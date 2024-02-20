CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2024 || Gram altın bu fiyata yükselecek! Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar?

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Darphane, 2023 yılında çeyrek altın üretimini bir önceki yıla kıyasla %67,8 artırarak 18 milyon adete yaklaştırdı. Yılın en yüksek üretimi, Mayıs ayında 2 milyon 607 bin 750 adet ile kaydedildi. Bu artış, altın piyasasındaki talebin ve yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, Altın fiyatlarında güncel son durum!