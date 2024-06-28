SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Fotohaberleri

BİM 5 Temmuz indirim aktüel kataloğu! BİM’de fiyatlar düştü: Düdüklü tencere, wok tava, kamp çadırı, taşınabilir soğutucu...

BİM Market, 5 Temmuz'da büyük bir indirim kampanyasıyla müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kampanya kapsamında hesaplı yüzlerce çeşit ürün, BİM raflarında yerini alacak. Peki, 5 Temmuz'da BİM'e hangi ürünler gelecek? İndirimli fiyat listesi ve yeni ürünler hakkında tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 20:44 Güncelleme 28 Haziran 2024, 20:48
BİM 5 Temmuz indirim aktüel kataloğu! BİM’de fiyatlar düştü: Düdüklü tencere, wok tava, kamp çadırı, taşınabilir soğutucu... 1

Vatandaşların heyecanla beklediği temmuz ayı BİM kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak ve yüzlerce üründe indirim sunacak olan bu katalog tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte merak edilen detaylar...

BİM 5 Temmuz indirim aktüel kataloğu! BİM’de fiyatlar düştü: Düdüklü tencere, wok tava, kamp çadırı, taşınabilir soğutucu... 2

🔸Wok Tava: 549 TL

🔸Düdüklü Tencere: 3,799 TL

🔸Servis Gereçleri: 299 TL

🔸Dikdörtgen 3'lü Saklama Kabı: 39 TL

BİM 5 Temmuz indirim aktüel kataloğu! BİM’de fiyatlar düştü: Düdüklü tencere, wok tava, kamp çadırı, taşınabilir soğutucu... 3

🔸NorthPasifc Otomatik Çadır: 4,999 TL

🔸Proware Solar Panelli Güç Kaynağı: 1,499 TL

🔸Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7,999 TL

🔸Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL

🔸Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL

SON DAKİKA