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Vatandaşların heyecanla beklediği temmuz ayı BİM kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak ve yüzlerce üründe indirim sunacak olan bu katalog tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte merak edilen detaylar...