BİM Market, 5 Temmuz'da büyük bir indirim kampanyasıyla müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kampanya kapsamında hesaplı yüzlerce çeşit ürün, BİM raflarında yerini alacak. Peki, 5 Temmuz'da BİM'e hangi ürünler gelecek? İndirimli fiyat listesi ve yeni ürünler hakkında tüm detaylar haberimizde...
Vatandaşların heyecanla beklediği temmuz ayı BİM kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak ve yüzlerce üründe indirim sunacak olan bu katalog tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte merak edilen detaylar...
🔸Wok Tava: 549 TL
🔸Düdüklü Tencere: 3,799 TL
🔸Servis Gereçleri: 299 TL
🔸Dikdörtgen 3'lü Saklama Kabı: 39 TL
🔸NorthPasifc Otomatik Çadır: 4,999 TL
🔸Proware Solar Panelli Güç Kaynağı: 1,499 TL
🔸Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7,999 TL
🔸Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL
🔸Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL