Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge... Torba yasada son gelişmeler madde nadde listelendi

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı son açıklama, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların uzun süredir beklediği bir haber olarak karşılandı. Yıllardır süregelen talepler doğrultusunda, Bakan Işıkhan Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi yönünde önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bu adım, çok sayıda esnaf ve Bağ-Kurlu bireyi için erken emeklilik imkanı sunarak, onların bu konudaki hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Prim gün sayısındaki bu azalma, pek çok kişinin emeklilik hayallerine daha erken yaşlarda ulaşmasına olanak tanıyacak, böylece esnaf ve Bağ-Kurlu topluluğu için büyük bir memnuniyet ve heyecan kaynağı oluşturuyor. Peki "Bağkur 7200 prim ne zaman yasalaşacak?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bağkur prim gün sayısı 7200'e düştü mü? İşte esnafa erken emeklilikte son durum gelişmeleri!