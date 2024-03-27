BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? 28 Mart Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

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Yapılan reform, emeklilik şartlarındaki prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirerek, birçok küçük işletme sahibi ve esnaf için emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bu değişiklik, esnafın yıllardır karşılaştığı en büyük engellerden birini ortadan kaldırarak, daha erken yaşta emekli olma imkanı sunuyor. Bu reform, küçük esnaf kesiminde büyük bir memnuniyet yarattı. Prim günü eksikliği nedeniyle emeklilik haklarından yararlanamayan esnafın, artık daha kısa sürede bu hakkı elde edebilecek olması, hem maddi hem de manevi bir rahatlama sağladı. Ayrıca, esnafın işletmesine daha odaklanabilmesi ve işletme büyütme planları yapabilmesi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?