Altın alacaklar satacaklar dikkat: Ons ve gram altın o tarihte fırlayacak: Bugün gram, çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, birçok faktörün etkisi altında gerçekleşiyor. Merkez Bankası 'nın faiz kararları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurları ve ekonomik belirsizlikler gibi makroekonomik göstergeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabiliyor. Yatırımcılar, bu tür haber ve gelişmeleri yakından takip ederek, yatırım kararlarını buna göre şekillendiriyorlar.

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Citi'den Altın Tahmini: Ons Başına 3 Bin Dolar!

Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, hem yatırımcılar hem de piyasa takipçileri için önemli bir gösterge niteliğinde. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, altın yatırımlarının cazibesi daha da artabilir. Yatırım kararlarınızı verirken bu tür analiz ve tahminlerin yanı sıra, kendi araştırmalarınızı ve piyasa koşullarını da dikkate almanız önem taşıyor.

Citi'nin son dakika açıklamasına göre, altın fiyatlarının gelecek 12 ve 18 ay içinde yüzde 50 civarında bir artışla 3 bin dolar seviyelerine ulaşacağı belirtildi. Bu tahmin, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.