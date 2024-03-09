9 Mart kademeli emeklilik çıktı mı, son durum nedir? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlayan ve belirli şartları taşıyanlar için bu düzenleme büyük önem taşıyor. Kademeli emeklilik, emeklilik yaşını kademeli olarak düşürmeyi amaçlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı, prim gün sayısına ve çalışma süresine göre belirlenir. Kademeli emeklilik düzenlemesi, öncelikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlayanları kapsayacak. Bu kapsamda, yaklaşık 5 milyon kişinin kademeli emeklilikten faydalanabileceği tahmin ediliyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısını, sigortalılık başlangıç tarihine göre kademeli olarak artırıyor. Bu sistemle, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadede sağlıklı işlemesi ve emeklilik maaşlarının finansmanının sürdürülebilir olması hedefleniyor. Bakan Işıkhan'ın belirttiği gibi, düzenleme, sigorta başlangıcı 2000 ile 2008 yılları arasında olan vatandaşları kapsıyor ve bu bireylerin emeklilik şartları, mevcut sistemden farklı olarak belirlenecek. Türkiye'de emeklilik sisteminde yaşanan son gelişmeler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından "Kademeli emeklilik" konusunu da gündeme getirdi. Kademeli emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında iş hayatına atılan bireylerin, belirlenen yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi emeklilik hakkından yararlanmalarının önünü açıyor. Peki Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak, torba yasada var mı?
9 Eylül 1999 sonrası sigorta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6250 prim günü şartı getirilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenleme, uzun süredir emeklilik hayali kuran ve belirli bir prim gün sayısına ulaşmış vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kademeli emeklilik sistemi, vatandaşların daha erken yaşlarda emekli olabilmesine olanak tanıyarak, çalışma hayatındaki yoğunluğu azaltmayı ve emeklilik dönemlerini daha uzun ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini hedefliyor. Özellikle zorlu meslek gruplarında çalışan ve erken yaşta yıpranma yaşayan bireyler için bu sistem, adil bir emeklilik imkanı olarak görülüyor
Bu yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminde önemli bir reform olarak değerlendiriliyor. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, hem bireylerin hem de sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işleyişine katkı sağlamayı amaçlıyor.