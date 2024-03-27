28 Mart torba yasa son durum: Bağ-Kur prim günü 7200’e düştü mü, yasalaştı mı? Ev hanımlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge...

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Uzun süredir beklenen bu gelişme, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşların sosyal güvenlik sisteminden daha adil bir şekilde faydalanabilmesi için gereken reformların hayata geçirilmesinde büyük bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu kesimin karşılaştığı zorluklara dair farkındalığın arttığını ve hükümetin, esnaf ve Bağ-Kurluların çalışma koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik somut adımlar attığını gösteriyor. Emeklilik sürecinin daha erişilebilir ve adil hale getirilmesi, bu önemli topluluk için sadece maddi bir güvence değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesi olarak da ön plana çıkıyor.

Bakan Işıkhan, Bağkur'lular için prim gün sayısının düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının, 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu önemli adım, esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara erken emeklilik yolunu açmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.