25 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI: Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro geldi mi?

Yıllar boyunca, eşit işe eşit ücret ve daha güvenli bir çalışma ortamı arayışı içinde olan taşeron işçileri, Türkiye'nin birçok sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Belediyeler, karayolları, enerji sektörü ve çeşitli diğer kamu kurumları gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren ve yaklaşık 90 bin kişilik bir nüfusu temsil eden bu işçi grubu, kadro alabilme umuduyla beklemekte. Daha önce gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bir milyon taşeron işçisinin kadroya geçirilmesi, bu alandaki mücadelede kayda değer bir başarı olarak nitelendirilmiş ve bu süreç, çalışma hayatında adil şartların sağlanması açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Günümüzde, kadro umudunu hala koruyan 90 bin işçinin talepleri, hem toplumsal hem de politik açıdan tekrar gündeme gelmiş ve bu konu, çalışma hayatının adil koşullarını sağlama yönünde önemli bir mesele olarak öne çıkmıştır. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?