25 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI: Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro geldi mi?

Yıllar boyunca, eşit işe eşit ücret ve daha güvenli bir çalışma ortamı arayışı içinde olan taşeron işçileri, Türkiye'nin birçok sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Belediyeler, karayolları, enerji sektörü ve çeşitli diğer kamu kurumları gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren ve yaklaşık 90 bin kişilik bir nüfusu temsil eden bu işçi grubu, kadro alabilme umuduyla beklemekte. Daha önce gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bir milyon taşeron işçisinin kadroya geçirilmesi, bu alandaki mücadelede kayda değer bir başarı olarak nitelendirilmiş ve bu süreç, çalışma hayatında adil şartların sağlanması açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Günümüzde, kadro umudunu hala koruyan 90 bin işçinin talepleri, hem toplumsal hem de politik açıdan tekrar gündeme gelmiş ve bu konu, çalışma hayatının adil koşullarını sağlama yönünde önemli bir mesele olarak öne çıkmıştır. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.