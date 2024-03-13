13 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI - Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Yıllarca süren eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma mücadelesi sonucunda, taşeron işçiler için umut ışığı yeniden parlamaya başladı. Belediyelerden karayollarına, enerji sektöründen çeşitli kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren yaklaşık 90 bin taşeron işçisi, kadroya alınma umuduyla bekleyiş içerisinde. Geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemeler, 1 milyona yakın taşeron işçisine kadro yolunu açmış ve bu, onların hak arayışında büyük bir dönüm noktası olmuştu. Şimdiyse, kadro hayali kuran 90 bin işçinin geleceği, toplumsal ve politik gündemin önemli bir maddesi haline geldi. Taşeron sistemden kaynaklı belirsizlikler ve güvencesiz çalışma koşulları, işçilerin yıllardır süregelen eşitlik ve adalet taleplerini pekiştiriyor. Kadroya geçişin gerçekleşmesi, bu işçiler için sadece maaş ve çalışma koşullarında bir iyileşme değil, aynı zamanda ailelerine daha stabil ve güvenli bir gelecek sunma umudu anlamına geliyor. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?