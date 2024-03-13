13 Mart Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'de esnaf ve Bağ-Kur'lu bireyler için emeklilik sürecini kolaylaştıracak tarihi bir dönüm noktasına şahit olundu. Bu reform, prim günü şartlarında yapılan düzenlemelerle yaklaşık 1 milyon esnafı etkileyerek, onların uzun süredir beklediği emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladı. Daha önce 9 bin gün olarak belirlenen prim günü sayısı, bu reformla 7 bin 200 güne indirilmiş, böylece Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kategorisinde yer alan esnaf ve Bağ-Kur'lular için emeklilik kapısını aralamış oldu. Bu grup, yıllar boyunca emeklilik şartlarının lehlerine iyileştirilmesi amacıyla önemli bir mücadele yürüttü. Özellikle prim günü eksikliği, birçok esnafın emeklilik hayallerini erteleyen temel bir sorundu. Yapılan bu önemli reform ile artık esnaf ve Bağ-Kur'lular, emeklilik için gereken prim günü engelini daha kolay aşabilecek ve hak ettikleri emeklilik yaşamına kavuşma şansını elde edecekler. Bu değişiklik, esnaf ve Bağ-Kur'lu bireylerin hayatında yeni bir sayfa açarken, onlara daha erken ve daha adil bir emeklilik imkanı sunuyor. Peki 7200 Meclis'ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?
Yapılan reform, emeklilik şartlarındaki prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirerek, birçok küçük işletme sahibi ve esnaf için emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bu değişiklik, esnafın yıllardır karşılaştığı en büyük engellerden birini ortadan kaldırarak, daha erken yaşta emekli olma imkanı sunuyor. Bu reform, küçük esnaf kesiminde büyük bir memnuniyet yarattı. Prim günü eksikliği nedeniyle emeklilik haklarından yararlanamayan esnafın, artık daha kısa sürede bu hakkı elde edebilecek olması, hem maddi hem de manevi bir rahatlama sağladı. Ayrıca, esnafın işletmesine daha odaklanabilmesi ve işletme büyütme planları yapabilmesi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
2008 Ekim öncesinde sigortalı olanlar için, son bin 261 günün çalışma statüsüne göre emeklilik hakkı kazanılmaktadır. Yapılan Bağ-Kur reformu, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin son 3.5 yılını SSK kapsamında çalışarak geçirme ihtiyacını azaltacak. Bu sayede, daha fazla küçük esnaf 7 bin 200 gün primle emekli olma şansını yakalayacak.
Bu reformla, 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında hemen emekli olma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapmış olanlar da, eğer son 3.5 yıllık çalışmaları 7200 günü tamamlamışsa, yine emeklilik hakkından yararlanabilecekler.