13 Mart Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'de esnaf ve Bağ-Kur'lu bireyler için emeklilik sürecini kolaylaştıracak tarihi bir dönüm noktasına şahit olundu. Bu reform, prim günü şartlarında yapılan düzenlemelerle yaklaşık 1 milyon esnafı etkileyerek, onların uzun süredir beklediği emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladı. Daha önce 9 bin gün olarak belirlenen prim günü sayısı, bu reformla 7 bin 200 güne indirilmiş, böylece Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kategorisinde yer alan esnaf ve Bağ-Kur'lular için emeklilik kapısını aralamış oldu. Bu grup, yıllar boyunca emeklilik şartlarının lehlerine iyileştirilmesi amacıyla önemli bir mücadele yürüttü. Özellikle prim günü eksikliği, birçok esnafın emeklilik hayallerini erteleyen temel bir sorundu. Yapılan bu önemli reform ile artık esnaf ve Bağ-Kur'lular, emeklilik için gereken prim günü engelini daha kolay aşabilecek ve hak ettikleri emeklilik yaşamına kavuşma şansını elde edecekler. Bu değişiklik, esnaf ve Bağ-Kur'lu bireylerin hayatında yeni bir sayfa açarken, onlara daha erken ve daha adil bir emeklilik imkanı sunuyor. Peki 7200 Meclis'ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?