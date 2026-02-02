Kanarya'dan zirve takibine devam! Kocaelispor - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 20. haftası Kocaeli’de sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu. Kanarya rakibini 2-0 yendi.
İlk yarı çekişmeli geçerken Marco Asensio enfes bir golle takımını öne geçirdi. İkinci yarı ev sahibi takım ataklarını sıklaştırdı ancak bu kez de sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.
Mücadele 2-0 sona erdi. Kanarya, zirve takibinde Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Domenicoc Tedesco ve öğrencileri gelecek hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada Fenerbahçe'de Asensio'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci kontrol etti.
8'inci dakikada Kocaelispor'da Petkovic'in pasında Rivas'ın ceza sahası içerisinde sol taraftan yaptığı vuruş auta çıktı.
16'ncı dakikada Kocaelispor tehlikeli geldi. Can Keleş'in sağ taraftan yaptığı ortada top kaleye yöneldi, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.
45'inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri'nin vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Alvarez'in şutunu kaleci Gökhan Değirmenci kontrol etti.
45+1'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Asensio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56'ncı dakikada Kocaelispor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Petkovic'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ederson sağına uzanarak topu kornere çeldi.
74'üncü dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahanın sağında topla buluşan Semedo, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Semedo'nun ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-2.
TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi herkesi şaşırtan bir karara imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan FCSB beraberliğinin ardından kadroya neşteri vuran İtalyan teknik adam, takımı büyük ölçüde değiştirdi.
5 YILDIZ İSİM KULÜBEYE ÇEKİLDİ
Yoğun fikstür ve yorgunluk belirtilerini dikkate alan Tedesco, son resmi maçın 11'inden tam 5 oyuncuyu kesti. Savunmanın sigortası Çağlar Söyüncü, orta sahanın dinamoları Fred ve İsmail Yüksek ile hücum hattının önemli unsurları Kerem Aktürkoğlu ve Nene, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
KANARYA'NIN İLK 11'İ
Tedesco; rotasyon hamlesinde formayı Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Marco Asensio'ya emanet etti. Fenerbahçe sahaya; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca ve En-Nesyri 11'i ile yayıldı.
İLK YARININ SONUNDA ŞOK GOL
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmek üzereyken sahneye Marco Asensio çıktı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde Anderson Talisca'nın akıl dolu pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İspanyol yıldız, usta işi bir vuruşla kilidi açtı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
DEPLASMAN FATİHİ ASENSIO: İNANILMAZ SERİ
Kocaeli ağlarını sarsan Marco Asensio, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, bu golle birlikte çıktığı son 7 deplasman maçında da skora katkı vermeyi başardı. Beşiktaş, Rizespor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Alanyaspor deplasmanlarını boş geçmeyen Asensio, Kocaeli'de de seriyi bozmadı.
LİGDE 9. GOLÜNE ULAŞTI
Bu sezon Süper Lig'de 15'i ilk 11 olmak üzere toplam 16 maçta görev alan Asensio, gol sayısını 9'a yükselterek takımın en skorer isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
BAŞKAN SADETTİN SARAN AYAKTA ALKIŞLADI
Maçın 88. dakikasında yerini genç oyuncu Yiğit Efe Demir'e bırakan Marco Asensio, kenara gelirken protokol tribününden büyük destek gördü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, İspanyol oyuncuyu ayakta alkışladığı anlar kameralara yansıdı.
FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER: ALVAREZ CEZALI
Galibiyet sevincine gölge düşüren haber ise Edson Alvarez'den geldi. Maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Meksikalı orta saha, 14. dakikada Cafumana'ya yaptığı faul sonrası hakem Alper Akarsu'dan sarı kart gördü.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
Bu sezon daha önce Gaziantep FK, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da sarı kart gören Alvarez, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, 9 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Gençlerbirliği mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
SELÇUK İNAN'IN KABUSU SÜRÜYOR
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için Fenerbahçe maçları yine hüsranla bitti. Teknik adamlık kariyerinde sarı-lacivertlilere karşı 5. kez rakip olan İnan, bu maçtan da galibiyet çıkaramadı. İnan'ın takımları bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı hep kaybetti.
KOCAELİSPOR'DA KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ
Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Selçuk İnan, son oynanan Samsunspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Cezalı Tayfur Bingöl'ün yerine Rivas, Agyei'nin yerine ise Can Keleş ilk 11'de şans buldu.
YENİ TRANSFER YEDEK BAŞLADI
Kocaelispor'un sezon başında Manchester City'den büyük umutlarla kiraladığı Mahamadou Susoho Sissoho, Fenerbahçe karşısında maça yedek kulübesinde başladı.
CHERIF KADRODA YOK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran Kocaeli kafilesinde yer almadı. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni transfer Sidiki Cherif de maç kadrosuna dahil edilmedi.
MAÇ ÖNCESİ VEFA ÖRNEĞİ
Karşılaşma öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüpte hem futbolcu hem de başkan olarak hizmet vermiş efsane isim Orhan Görsen'e plaket takdim etti.