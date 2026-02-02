Kanarya'dan zirve takibine devam! Kocaelispor - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU

Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba, tribünlerden atılan yabancı cisimler sonrası yerde kaldı (AA) 5 YILDIZ İSİM KULÜBEYE ÇEKİLDİ Yoğun fikstür ve yorgunluk belirtilerini dikkate alan Tedesco, son resmi maçın 11'inden tam 5 oyuncuyu kesti. Savunmanın sigortası Çağlar Söyüncü, orta sahanın dinamoları Fred ve İsmail Yüksek ile hücum hattının önemli unsurları Kerem Aktürkoğlu ve Nene, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Dorgeles Nene takımının 2. golünü attı (AA) KANARYA'NIN İLK 11'İ Tedesco; rotasyon hamlesinde formayı Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Marco Asensio'ya emanet etti. Fenerbahçe sahaya; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca ve En-Nesyri 11'i ile yayıldı.

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü (AA) İLK YARININ SONUNDA ŞOK GOL Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmek üzereyken sahneye Marco Asensio çıktı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde Anderson Talisca'nın akıl dolu pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İspanyol yıldız, usta işi bir vuruşla kilidi açtı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Dorgeles Nene (AA) DEPLASMAN FATİHİ ASENSIO: İNANILMAZ SERİ Kocaeli ağlarını sarsan Marco Asensio, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, bu golle birlikte çıktığı son 7 deplasman maçında da skora katkı vermeyi başardı. Beşiktaş, Rizespor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Alanyaspor deplasmanlarını boş geçmeyen Asensio, Kocaeli'de de seriyi bozmadı.