Kocaelispor - Fenerbahçe | CANLI - Trendyol Süper Lig 20. hafta

İki ekip Kocaeli'de ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 8, Kocaelispor 7 galibiyet aldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler Kocaeli'de 30 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

FARKLISKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan lig maçları zaman zaman farklı skorlara sahne oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ligde 6 kez 4 farklı skorla mağlup etti. Fenerbahçe, 2000-01 sezonunda hem iç sahada hem deplasmanda 4-0 kazanırken, 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skoru tekrarladı.

En gollü karşılaşma ise 1981-82 sezonunda Kocaeli'de oynandı ve Fenerbahçe sahadan 4-3 galip ayrıldı.