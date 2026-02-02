Kocaelispor - Fenerbahçe | CANLI - Trendyol Süper Lig 20. hafta
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası Kocaeli'de sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan kazanarak dönmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Kocaelispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kocaelispor'un konuğu oluyor.
İLK 11'LER
KOCAELİSPOR:Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can, Petkovic.
FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.
FENERBAHÇE NAMAĞLUP
Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de üst tura yükselmeyi başardı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son maçında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
3 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süreli sakatlıklarını atlatmalarına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer almayacak. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB maçında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da forma giymesi beklenmiyor.
CEZA SINIRINDAKİLER
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak Archie Brown da ceza sınırında bulunuyor.
KOCAELİSPOR CEPHESİ
Kocaelispor, ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Puanlarının 18'ini iç sahada kazanan Körfez temsilcisi, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor.
Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl karşılaşmada forma giyemiyor.
42. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 41 maçta Fenerbahçe 21 galibiyet alırken, 13 mücadele berabere bitti. Kocaelispor ise 7 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 74 gol atarken, Kocaeli ekibi 33 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
KOCAELİ'DE DENGEYE YAKIN TABLO
İki ekip Kocaeli'de ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 8, Kocaelispor 7 galibiyet aldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler Kocaeli'de 30 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
FARKLISKORLAR TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan lig maçları zaman zaman farklı skorlara sahne oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ligde 6 kez 4 farklı skorla mağlup etti. Fenerbahçe, 2000-01 sezonunda hem iç sahada hem deplasmanda 4-0 kazanırken, 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skoru tekrarladı.
En gollü karşılaşma ise 1981-82 sezonunda Kocaeli'de oynandı ve Fenerbahçe sahadan 4-3 galip ayrıldı.