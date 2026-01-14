Nişancı Talisca! Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe: 0-1 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeniçarşıspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, rakibi karşısında Anderson Talisca ve Nene ile direkleri geçemedi. Uzun süre 0-0 devam eden mücadeleyi Kanarya, Brezilyalı maestronun uzaktan yaptığı enfes vuruşla 1-0 kazandı ve 3 puan sevinci yaşadı. İşte atılan gol...
Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor'a konuk oluyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
FENERBAHÇE'DE KUPA MAÇINDA GENİŞ ROTASYON
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelirken, teknik direktör Domenico Tedesco kadroda önemli değişikliklere gitti. İtalyan teknik adam, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 farklı isme şans verdi.
ÜÇ İSİM YERİNİ KORUDU
Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray karşısında sahaya çıkan kadrodan yalnızca İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı maçında da ilk 11'de görevlendirdi.
KADRO DIŞI KALAN İSİMLER
Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen Mert Müldür ve Mattéo Guendouzi bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Tedesco; Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı maç kadrosuna dahil etmedi.
KALEDE MERT GÜNOK GÖREV ALDI
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın görev yaptı. Orta sahada Fred, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Musaba ve Talisca yer alırken, forvette Jhon Duran sahaya çıktı.
MERT GÜNOK 3882 GÜN SONRA FORMA GİYDİ
Devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra yeniden giydi. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma yükselen deneyimli kaleci, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında forma giymişti. Günok, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş maceralarının ardından 11 yıl 7 ay 15 gün sonra Fenerbahçe kalesine geçti.
SZYMANSKI 11 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesiyle 11 resmi maç aranın ardından yeniden ilk 11'de yer aldı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu karşılaşmadan sonra lig, Avrupa ve kupa maçlarında ilk 11'den uzak kalmıştı.
SADDETİN SARAN TRİBÜNDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Başkan Saran ve kurmayları, mücadeleyi kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK
Sarı-lacivertli taraftarlar, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında takımlarına büyük destek verdi. Kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarını motive etti.
GÖKMEN ÖZDENAK İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Gökmen Özdenak için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünlerinden gelen tepkiler üzerine Başkan Sadettin Saran taraftarları uyardı ve uyarının ardından saygı duruşu sorunsuz şekilde tamamlandı.
MUSABA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken Antony Musaba sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 18. dakikasında kendini yere bırakırken hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Bir süre daha maça devam eden Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.
