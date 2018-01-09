 ;
Yol Durumu
  1. 70-75 puan alan şampiyon olur

Fenerbahçe'de beklenen haber! Yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı öncesinde Antalya kampına götürülmeyen futbolculardan Ahmethan Köse'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçede beklenen haber! Yollar resmen ayrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, Fenerbahçeli genç forvet Ahmethan Köse'nin transferini resmen açıkladı.
  • 09 Ocak 2018, Salı 10:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Fenerbahçe Haberleri Tüm fenerbahçe haberleri
Tüm Fenerbahçe Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar