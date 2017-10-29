Fenerbahçe'de son dönemde yükselişe geçen Ozan Tufan, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde. Bunlardan biri de Crystal Palace... Premier Lig ekibinin Ozan'ı birçok maçta scout'lara izlettiği, hakkında olumlu raporlar hazırlanan milli futbolcu için sarı- lacivertli kulüp ile resmi temas başlatacağı ortaya çıktı.



TEKLİF HAZIRLIYORLAR



Fotomaç'a konuşan Karaman, "Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar" açıklamasını yaptı.



9 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 kez yenilen Crystal Palace, 20 takımlı Premier Lig'de 3 puanla sonuncu sırada. İngiliz ekibi tek galibiyetini 8. hafta maçında evinde son şampiyon Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Roy Hodgson'un çalıştırdığı ekip, ligde Chelsea'den başka hiçbir takıma gol atamazken, 19 gol yedi.