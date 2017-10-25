Kocaman iddia!

GALATASARAY'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullanan Aykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor. Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu. İşte Kocaman'ın yöneticilerle toplantısında altını çizdiği hususlar:
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Mantikli bir aciklama
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