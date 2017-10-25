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  1. Fener'de hedef 24 puan

Kocaman iddia!

GALATASARAY'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullanan Aykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor. Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen 'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu. İşte Kocaman'ın yöneticilerle toplantısında altını çizdiği hususlar:
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 07:27
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatandas Vatandas

Mantikli bir aciklama

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cevapla 25.10.2017 10:33
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