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    • Euro 2020
    • 08.07.2021 18:10
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    • 08.07.2021 18:10
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    Euro 2020 finalini izlemek 600 bin lira

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finaline günler kala İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, final biletlerinin 50 bin Sterlin yani 600 bin liradan satıldığını öne sürdü. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Finali izlemek 600 bin lira

    Euro 2020'de Danimarka'yı mağlup eden İngiltere, 55 yıl sonra finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor…

    İngilizler, yarı finalde turnuvanın sürpriz takımlarından Danimarka'yı uzatmalarda mağlup ederek taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşatmıştı.
    İngilizler, sahası Wembley'deki finalde İtalya ile karşılaşacak.

    Dev final öncesi İngiltere'de satılan biletlerin fiyatları adeta dudak uçuklatıyor... İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, final biletlerinin 50 bin Sterlin yani 600 bin liradan satıldığını iddia etti.

    Pazar günü Wembley'deki dev finali izlemek isteyecek taraftarlar yüklü bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bilet fiyatları stadyumdaki konuma göre değişiklik gösteriyor.

    Kovid-19 gerekçesiyle 90 bin kişilik Wembley Stadı'nın 60 bini taraftara açık olacak. İngiltere ile İtalya arasındaki dev finalde tribünlerin tamamıyla dolması bekleniyor.

    İngiltere'nin finalde karşılaşacağı İtalya ise, Milli Takımımızın olduğu gruptan adını ikinci tura yazdırmayı başardı...

    Yarı finalde ise İspanya'yı penaltılarla eleyerek yoluna devam etti…

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    Haberler Euro 2020 Euro 2020 finalini izlemek 600 bin lira