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    • Euro 2020
    • 07.07.2021 22:15
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    • 07.07.2021 22:23
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    İngiltere - Danimarka maçı CANLI İZLE | EURO 2020'de finalin adı belli oluyor

    EURO 2020'de finale kalacak son takımı belirleyecek olan maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İngiltere - Danimarka CANLI

    EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

    İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaşıyor. İngilizlerde hedef, kupayı 'futbolun evi'ne getirmek. Danimarka ise, ilk maçta yaşadığı travmanın ardından kupaya uzanarak inanılmaz bir hikayeye imza atmak istiyor.

    İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER

    İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

    Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.



        İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU
        D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka'yla eşleşti.



        DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU
        B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile eşleşti.



        KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
        Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.
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