EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.



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Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaşıyor. İngilizlerde hedef, kupayı 'futbolun evi'ne getirmek. Danimarka ise, ilk maçta yaşadığı travmanın ardından kupaya uzanarak inanılmaz bir hikayeye imza atmak istiyor.