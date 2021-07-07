Finale ilk bilet İtalya’nın

EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu... Yarı finalde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'yı penaltılar neticesinde 5-3 mağlup eden İtalyanlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan dev finale adını yazdıran ilk ülke olmayı başardı.
GOL PERDESİNİ CHİESA AÇTI
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren maçta İtalya, 60. dakikada Chiesa'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İspanyollar 80. dakikada Morata ile 1-1'i yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.
PENALTILARDA ZAFER İTALYA'NIN
İki takım da 15'er dakikalık uzatma devrelerinde gol bulamayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kurmayı başaran İtalyanlar, finale çıkan taraf oldu.
RAKİP BUGÜN BELLİ OLUYOR...
EURO 2020'nin ilk finalisti İtalya'nın rakibi bugün belli olacak. Danimarka ile İngiltere maçının kazananı 11 Temmuz Pazar günü İtalya ile Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.
MORATA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
İtalya karşısında attığı golle İspanya adına maçı uzatmaya taşıyan Morata, penaltı atışlarında ise kaleciyi geçemedi. İtalyanlar, finale yükseldi.
GOL PERDESİNİ CHİESA AÇTI
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren maçta İtalya, 60. dakikada Chiesa'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İspanyollar 80. dakikada Morata ile 1-1'i yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.
PENALTILARDA ZAFER İTALYA'NIN
İki takım da 15'er dakikalık uzatma devrelerinde gol bulamayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kurmayı başaran İtalyanlar, finale çıkan taraf oldu.
RAKİP BUGÜN BELLİ OLUYOR...
EURO 2020'nin ilk finalisti İtalya'nın rakibi bugün belli olacak. Danimarka ile İngiltere maçının kazananı 11 Temmuz Pazar günü İtalya ile Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.
MORATA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
İtalya karşısında attığı golle İspanya adına maçı uzatmaya taşıyan Morata, penaltı atışlarında ise kaleciyi geçemedi. İtalyanlar, finale yükseldi.