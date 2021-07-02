EURO 2020’de dev maç! İtalya ve Belçika karşı karşıya

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı bugün oynanacak iki maçla start alacak. Son 16 turunda Fransa'yı eleyerek büyük sükse yapan İsviçre, İspanya ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma saat 19.00'da başlaycak. Günün ikinci maçında ise iki dev karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorilererinden İtalya ve Belçika saat 22.00'de yarı finalist olabilmek için karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
BELÇİKA FAVORİ DEĞİL!
İtalyan teknik adam Conte, "Belçika'nın İtalya karşısında favori olduğuna inanmıyorum. Dengeli bir maç olacak" dedi.
GARDAŞ ÜLKE GARDAŞ ŞEHİR BAKÜ
EURO 2020 çeyrek finalindeki Çekya-Danimarka maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkasya'nın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezi konumunda...
BELÇİKA FAVORİ DEĞİL!
İtalyan teknik adam Conte, "Belçika'nın İtalya karşısında favori olduğuna inanmıyorum. Dengeli bir maç olacak" dedi.
GARDAŞ ÜLKE GARDAŞ ŞEHİR BAKÜ
EURO 2020 çeyrek finalindeki Çekya-Danimarka maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkasya'nın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezi konumunda...