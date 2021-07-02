EURO 2020 İsviçre - İspanya CANLI İZLE | İsviçre - İspanya maçı canlı takip





KAZANAN BELÇİKA-İTALYA MAÇININ GALİBİYLE OYNAYACAK

İkinci turda son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşıyor. Samsunspor'un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8'e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan'ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil.

İsviçre'de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre'yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler.

Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz'da yarı finalde karşılaşacak.