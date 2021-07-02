EURO 2020 İsviçre - İspanya CANLI İZLE | İsviçre - İspanya maçı canlı takip

EURO 2020'de heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fransa'yı eleyen İsviçre ile Hırvatistan'ı kupanın dışına iten İspanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Krestovskiy Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.
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Maçta İngiliz hakem Martin Oliver düdük çalıyor.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata