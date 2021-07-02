Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 02.07.2021 19:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 19:17
    ABONE OL

    EURO 2020 İsviçre - İspanya CANLI İZLE | İsviçre - İspanya maçı canlı takip

    EURO 2020'de heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fransa'yı eleyen İsviçre ile Hırvatistan'ı kupanın dışına iten İspanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İsviçre - İspanya | CANLI

    EURO 2020'de heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fransa'yı eleyen İsviçre ile Hırvatistan'ı kupanın dışına iten İspanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Krestovskiy Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

    İSVİÇRE - İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Maçta İngiliz hakem Martin Oliver düdük çalıyor.



    İSVİÇRE - İSPANYA MAÇINA İLİŞKİN TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



    İLK 11'LER

    İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

    İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata



        KAZANAN BELÇİKA-İTALYA MAÇININ GALİBİYLE OYNAYACAK
        İkinci turda son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşıyor. Samsunspor'un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8'e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan'ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil.

        İsviçre'de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre'yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler.

        Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz'da yarı finalde karşılaşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'a Sakarya'da sevgi seli
        Haberler Euro 2020 EURO 2020 İsviçre - İspanya CANLI İZLE | İsviçre - İspanya maçı canlı takip