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    • Euro 2020
    • 02.07.2021 22:42
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    • 03.07.2021 00:21
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    EURO 2020'de Belçika'yı 2-1 yenen İtalya yarı finalde!

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çizme'ye turu getiren golleri Barella ve Insigne kaydetti. Belçika'nın tek golünü penaltıdan Lukaku attı. İtalya bu galibiyetle yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

    EURO 2020'de İtalya yarı finalde!

    EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi. 31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı.

    Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



    44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2.

    45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.



    Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.



        YARI FİNALDE RAKİP İSPANYA!
        EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika'yı mağlup eden İtalya, İsviçre'yi seri penaltı atışları sonucu geçen İspanya ile yarı finalde eşleşti. İki takım arasındaki yarı final mücadelesi 6 Temmuz Salı günü Wembley Stadı'nda oynanacak.



        Belçika-İtalya çeyrek final maçının tüm detayları için tıklayınız



        MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
        Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

        İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.
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