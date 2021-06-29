EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Wembley Stadı'nda Saat 19.00'da başlayan ve TRT 1'den canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi Danny Makkelie yönetiyor.
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Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Sterling, Kane
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens, Müller, Havertz, Werner