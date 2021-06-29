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    • Euro 2020
    • 29.06.2021 18:56
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    • 29.06.2021 18:57
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    İngiltere - Almanya | CANLI YAYIN İZLE

    EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İngiltere - Almanya | CANLI

    EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya karşı karşıya geliyor.

    Wembley Stadı'nda Saat 19.00'da başlayan ve TRT 1'den canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi Danny Makkelie yönetiyor.

    TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    İngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Sterling, Kane

    Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens, Müller, Havertz, Werner

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