EURO 2020'de tarihi maç İspanya'nın

EURO 2020'nin şu ana kadarki en güzel maçlarından birisi dün Kopenhag'da oynandı. İspanya, Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Hırvatistan'ı 5-3 uzatmada yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. 20. dakikada Pedri'nin kendi kalesine golüyle Hırvatlar öne geçti. Ancak İspanya; Sarabia, Azpilicueta ve Ferra Torres'in golleriyle 3-1'i buldu. Herkes maç böyle bitecek derken son 5 dakikada Orsic ve Pasalic sahneye çıktı. Hırvatlar skoru 3-3'e getirince maç uzatmaya gitti. Gol yağmuru uzatmalarda da sürdü. İspanya 100. dakikada Alvaro Morata ve 103. dakikada Oyarzabal'ın golleriyle maçı 5-3 kazanıp yoluna devam etti. Hırvatistan'da Beşiktaş'ın yıldızı Vida 120 dakika forma giydi.