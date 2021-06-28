Portakallar’ın fişini çekti! Çekya, EURO 2020’de Hollanda’yı eleyerek sürprize imza attı

EURO 2020'de Çekya büyük bir sürprize imza attı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta Hollanda'yı 2-0 mağlup eden Çekya, adını çeyrek finale yazdırdı. Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Holes ve 80. dakikada Schick kaydetti. Hollanda'da Matthijs de Ligt, 55. dakikada atıldı.
PATRİK SCHİCK GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Turnuva boyunca etkili performans gösteren Patrik Schick Hollanda'yı da boş geçmedi. Yıldız forvet, son 4 maçta kaydettiği 4 golle Çekya'ya çeyrek final biletini kazandıran isimlerin başında geldi. Hollandalı futbolcular da onu tebrik etti.
3 TEMMUZ'DA RAKİP DANİMARKA
EURO 2020'nin favorilerinden Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu. Danimarka, son 16 turunda Galler ile karşılaşmış ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Çekya- Danimarka maçı 3 Temmuz'da oynanacak.
WESLEY SNEİJDER'DEN DE BOER'E AĞIR ELEŞTİRİ
Hollanda efsanesi Sneijder, Frank de Boer'i eleştirdi. Sneijder, Hollanda'nın hocası için, "Frank de Boer, maça hükmettiğimizi söylüyor. Bunu neden söylediğini anlamadım. Maç boyunca kaleyi bulan şutumuz sıfır" dedi.
PATRİK SCHİCK GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Turnuva boyunca etkili performans gösteren Patrik Schick Hollanda'yı da boş geçmedi. Yıldız forvet, son 4 maçta kaydettiği 4 golle Çekya'ya çeyrek final biletini kazandıran isimlerin başında geldi. Hollandalı futbolcular da onu tebrik etti.
3 TEMMUZ'DA RAKİP DANİMARKA
EURO 2020'nin favorilerinden Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu. Danimarka, son 16 turunda Galler ile karşılaşmış ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Çekya- Danimarka maçı 3 Temmuz'da oynanacak.
WESLEY SNEİJDER'DEN DE BOER'E AĞIR ELEŞTİRİ
Hollanda efsanesi Sneijder, Frank de Boer'i eleştirdi. Sneijder, Hollanda'nın hocası için, "Frank de Boer, maça hükmettiğimizi söylüyor. Bunu neden söylediğini anlamadım. Maç boyunca kaleyi bulan şutumuz sıfır" dedi.