Fransa - İsviçre | EURO 2020 CANLI ANLATIM

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı maçın canlı anlatımı haberimizde...
FRANSA - İSVİÇRE İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic
FRANSA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
TRT 1'DEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ