Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 28.06.2021 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 22:10
    ABONE OL

    Fransa - İsviçre | EURO 2020 CANLI ANLATIM

    2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Fransa ile İsviçre maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Fransa - İsviçre | CANLI

    EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı maçın canlı anlatımı haberimizde...

    FRANSA - İSVİÇRE İLK 11'LER

    Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

    İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

    FRANSA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fransa - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

    TRT 1'DEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Putin'den yeni silah! Yakında göreve başlayacak
    Haberler Euro 2020 Fransa - İsviçre | EURO 2020 CANLI ANLATIM