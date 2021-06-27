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    • Euro 2020
    • 27.06.2021 20:05
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    • 27.06.2021 20:05
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    Hollanda-Çekya | CANLI ANLATIM

    2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda C Grubu 1.'si Hollanda, C Grubu 3.'sü Çekya ile karşı karşıya geliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Hollanda-Çekya maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Hollanda-Çekya | CANLI

    EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve Danimarka ile eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

    HOLLANDA-ÇEKYA İLK 11'LER

    Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.

    Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

    TRT 1'DEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ

    DAHA ÖNCE 10 KEZ KARŞILAŞTILAR

    İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Çekya, 3'ünü Hollanda kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Hollanda-Çekya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Euro 2020 Hollanda-Çekya | CANLI ANLATIM