Hollanda-Çekya | CANLI ANLATIM

EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve Danimarka ile eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

HOLLANDA-ÇEKYA İLK 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

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DAHA ÖNCE 10 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Çekya, 3'ünü Hollanda kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda-Çekya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.