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    • Euro 2020
    • 26.06.2021 22:07
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    • 26.06.2021 22:11
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    İtalya - Avusturya | CANLI ANLATIM

    EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki ekip de bu mücadeleyi kazanarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    İtalya - Avusturya maçı | CANLI

    EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda İtalya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.

    MAÇI LİNKE TIKLAYARAK TRT 1'DEN İZLEYEBİLİRSİNİZ

    İTALYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

    İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.

    Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.

    İTALYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.

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